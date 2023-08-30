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Лобанов Софон Аксёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лобанов Аксён (Авксентий) Федоров

Мать: Лобанова Татиана Никулина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Софоновна

Мать ребёнка: Лобанова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Филанцета Софонова

Мать ребёнка: Лобанова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Праскева Софонова

Мать ребёнка: Лобанова Настасья Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Настасья Данилова

Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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