Лобанов Софон Аксёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Софоновна
Мать ребёнка: Лобанова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Филанцета Софонова
Мать ребёнка: Лобанова Настасья Данилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Праскева Софонова
Мать ребёнка: Лобанова Настасья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно