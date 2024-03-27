Подгорнов Александр
Место рожденияс.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Дата рождения05.09.1967
Дата смерти24.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967
Отец: Подгорнов Аркадий
Мать: Подгорнова Екатерина
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Смерть
24.08.1986
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Причина смерти: Утонул
Похороны
Неизвестно
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ