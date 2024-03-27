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Подгорнов Александр

Место рождения

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ

Дата рождения

05.09.1967

Дата смерти

24.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967

Отец: Подгорнов Аркадий

Мать: Подгорнова Екатерина

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Смерть
24.08.1986
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Причина смерти: Утонул
Похороны
Неизвестно
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
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