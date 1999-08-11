Клешков Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешков Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1999

Отец: Клешков Владимир Викторович

Мать: Клешкова Елена Юрьевна

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