Ткачева (Лаптева) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Лаптева) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Лаптева Акулина Васильевна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Ткачев Павел Иванович

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткачев Павел Иванович

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно