Ткачева (Лаптева) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Ткачев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткачев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно