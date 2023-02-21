Хрусловская (Пономарева) Галина Викторовна
Место рожденияАлматы Казахстан
Дата рождения07.01.1971
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1971
Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Хрусловский Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрусловский Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Хрусловский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрусловский Владимир
Смерть
2020
Алматы Казахстан
Причина смерти: алкоголизм