Хрусловская (Пономарева) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусловская (Пономарева) Галина Викторовна

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Место рождения

Алматы Казахстан

Дата рождения

07.01.1971

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1971

Отец: Пономарев Виктор Николаевич

Мать: Пономарева Валентина Ивановна

Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Хрусловский Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрусловский Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Хрусловский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрусловский Владимир

Смерть
2020
Алматы Казахстан
Причина смерти: алкоголизм
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