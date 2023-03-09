Максимова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1952

Сын: Чертушкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Чертушкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертушкина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Чертушкин Петр

Смерть
2006
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