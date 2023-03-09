Максимова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1952
Сын: Чертушкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Чертушкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертушкина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Чертушкин Петр
Смерть
2006