Белотелов Василий
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Белотелов Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.07.1901
Сын: Белотелов Владимир
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
08.09.1902
Сын: Белотелов Сергей
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
?.01.1904
Сын: Белотелов Иван
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
11.04.1905
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
06.07.1906
Сын: Белотелов Михаил
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
1915
Сын: Белотелов Павел
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Рождение ребёнка
10.03.1917
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Белотелова Мария
Смерть
Неизвестно