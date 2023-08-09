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Белотелов Василий

Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Белотелов Петр

Мать: ?

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Белотелов Владимир

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Белотелов Сергей

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1904

Сын: Белотелов Иван

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1905

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Белотелов Михаил

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Белотелов Павел

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1917

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Белотелова Мария

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно