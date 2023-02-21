Архипов Григорий
Место рождениядеревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Желудова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Гаврила Григорьевич
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Параска Григорьевна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия
Смерть
Неизвестно