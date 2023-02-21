Архипов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Григорий

Архипов Григорий

avatar

Место рождения

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Архипов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Желудова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

деревня Стаховщина, Шумячский р-н, Смоленская обл. (на 1940)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Архипов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

дер.Стаховщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Гаврила Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Параска Григорьевна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close