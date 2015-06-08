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Мясников Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1950

Дата смерти

08.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1950

Отец: Мясников Иван Егорович

Мать: Мясникова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
12.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1976

Дочь: Бойко Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Мясникова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1985

Дочь: Михоян Елена Николаевна

Мать ребёнка: Мясникова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Валентина Ивановна

Смерть
08.06.2015
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