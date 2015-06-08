Мясников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1950
Дата смерти08.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1950
Отец: Мясников Иван Егорович
Рождение ребёнка
12.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясникова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1976
Дочь: Бойко Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Мясникова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1985
Дочь: Михоян Елена Николаевна
Мать ребёнка: Мясникова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2015