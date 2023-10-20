Трыков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: не указана
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Трыков Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно