Васильева (Алексеева) Елена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Алексеева) Елена Анисимовна

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Место рождения

Алексеевка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906

Дата смерти

24.06.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев василий егорович

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Васильев василий егорович

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев василий егорович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев василий егорович

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев василий егорович

Смерть
24.06.1978
Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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