Васильева (Алексеева) Елена Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти24.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1931
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Васильев василий егорович
Рождение ребёнка
23.07.1945
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1978