Фроликова (Варюхина) Синклитикия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Варюхин Стефан Харламов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1885
Рождение ребёнка
22.06.1893
Дочь: Февронья Андреева
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
24.02.1896
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
29.04.1899
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
04.09.1901
Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно