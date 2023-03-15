Фроликова (Варюхина) Синклитикия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Варюхина) Синклитикия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Варюхин Стефан Харламов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1885

Муж: Фроликов Андрей Гаврилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1893

Дочь: Февронья Андреева

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.02.1896

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.04.1899

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.09.1901

Сын: Фроликов Иван Андреев

Отец ребёнка: Фроликов Андрей Гаврилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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