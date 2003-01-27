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Рудакова Анастасия Николаевна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

27.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2003

Отец: Рудаков Николай Николаевич

Мать: Рудакова Ольга Владимировна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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