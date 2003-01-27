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Рудакова Анастасия Николаевна
Рудакова Анастасия Николаевна
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
27.01.2003
Пол
Женский
Отец
Рудаков (Макаров) Николай Николаевич
1971 г.р.
Мать
Рудакова (Филенко) Ольга Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2003
Отец:
Рудаков Николай Николаевич
Мать:
Рудакова Ольга Владимировна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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