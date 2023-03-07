Засыпкина Домна Петровна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Засыпкин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Засыпкин Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Засыпкин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Засыпкин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Засыпкин Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно