Лобов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Лобов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Харитонова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Харитонова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Харитонова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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