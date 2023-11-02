Лобов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1954
Мать ребёнка: Харитонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Харитонова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Харитонова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно