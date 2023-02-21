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Фролов Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959

Отец: Фролов Виктор Михайлович

Мать: Фролова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Фролова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Надежда

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Надежда

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