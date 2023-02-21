Фролов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959
Отец: Фролов Виктор Михайлович
Мать: Фролова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Фролова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Надежда
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курочкина Надежда