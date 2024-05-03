Юрин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1992
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Юрин Павел Иванович
Военная служба
25.01.1942
Участие в бою
С 01.04.1942 по 1946
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Артиллерийский мастер артиллерийской мастерской 544 стрелкового полка. Участник Великой Отечественной войны. Служил в 152 гвардейской стрелковой дивизии 544 полка и стала родной 76 батарея, что сформ... Показать все
Ранение
09.12.1942
"Ранен легко".
Военная награда
12.08.1944
Медаль «За боевые заслуги». Архив: ЦАМО. Фонд ист. информации: 33. Опись ист. информации: 717037. Дело ист. информации: 1388.
Военная награда
05.12.1944
Медаль "За оборону Советского Заполярья". Архив: ЦАМО. Фонд ист. информации: Картотека награждений. Дело ист. информации: шкаф 100, ящик 23.
Военная награда
30.04.1945
Медаль "Орден Красной Звезды". Архив: ЦАМО. Фонд ист. информации: 33. Опись ист. информации: 690306. Дело ист. информации: 117.
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Архив: ЦАМО. Фонд ист. информации: Картотека награждений. Дело ист. информации: шкаф 100, ящик 23.
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Кёнигсберга". Архив: ЦАМО. Фонд ист. информации: Картотека награждений. Дело ист. информации: шкаф 100, ящик 23.
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Берлина". Архив: ЦАМО. Фонд ист. информации: Картотека награждений. Дело ист. информации: шкаф 100, ящик 23.
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Юрин Павел Иванович
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Военная награда
Неизвестно
Медаль "Доблесть и отвага".
Подвиг
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
2 раза принимал участие в Кремлёвском параде.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший сержант технической службы.
Смерть
1992