Федорова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: Федорова Н...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова (Сергеева) Марья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров ?

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Александров Федор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Александров Семен Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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