Федорова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: Федорова Н...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова (Сергеева) Марья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров ?
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Александров Федор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Александров Семен Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно