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Белов Дмитрий Егорович
Белов Дмитрий Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Пол
Мужской
Отец
Белов Георгий (Егор) Еремеевич
1860 г.р.
Мать
Белова (Останина) Мария Самуиловна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Белов Георгий (Егор) Еремеевич
Мать:
Белова Мария Самуиловна
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