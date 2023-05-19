Авдотья Кириллова
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кирилл Диомидов
Мать: Домника Тимофеева
Бракосочетание
14.01.1835
Муж: Кирилл Варфоломеев
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лаврентий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Варфоломеев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Голубев Феопемпт Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Варфоломеев