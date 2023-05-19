Авдотья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кириллова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кирилл Диомидов

Мать: Домника Тимофеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1835

Муж: Кирилл Варфоломеев

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лаврентий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Варфоломеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Голубев Феопемпт Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Варфоломеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
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