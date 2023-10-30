Кузнецова (Чистякова) Галина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Кузнецова Эллеонора Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Александрович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Александрович
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область