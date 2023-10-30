Кузнецова (Чистякова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Чистякова) Галина Анатольевна

Место рождения

Горка, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.12.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Кузнецова Эллеонора Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Александрович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Александрович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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