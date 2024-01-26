Максимова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Степан

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Елисеева (Степанова) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Федоров Степан

Катунино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1862

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