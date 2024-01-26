Максимова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Степан
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Елисеева (Степанова) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Федоров Степан
Катунино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1862