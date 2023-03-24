Терентьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Терентьев Константин Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Терентьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Терентьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Отец ребёнка: Терентьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Иван

Смерть
Неизвестно
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