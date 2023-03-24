Терентьева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Терентьев Константин Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Терентьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Терентьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Отец ребёнка: Терентьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентьев Иван
Смерть
Неизвестно