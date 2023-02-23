Иванцов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1933

Дата смерти

19.10.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: Топоров Федор

Мать: не указана

Смерть
19.10.1953
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