Денисов Владимир Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1950

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1950

Отец: Денисов Геннадий Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1978

Сын: Денисов Денис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана