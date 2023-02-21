Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фетонья Финогеева
Отец ребёнка: Финогей Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Евдоким Финогеев
Отец ребёнка: Финогей Михайлов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Петр Финогеев
Отец ребёнка: Финогей Михайлов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Финогеева
Отец ребёнка: Финогей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финогей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Финогеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демид Финогеев
Отец ребёнка: Финогей Михайлов
Смерть
Неизвестно