Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фетонья Финогеева

Отец ребёнка: Финогей Михайлов

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Евдоким Финогеев

Отец ребёнка: Финогей Михайлов

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петр Финогеев

Отец ребёнка: Финогей Михайлов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Финогеева

Отец ребёнка: Финогей Михайлов

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Финогеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демид Финогеев

Отец ребёнка: Финогей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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