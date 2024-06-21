Губжева (Бадракова) Ирина Хаутиевна 03.08.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Бадракова) Ирина Хаутиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Альберд Беталович

Рождение ребёнка
29.09.1993

Сын: Губжев Азамат Альбердович

Отец ребёнка: Губжев Альберд Беталович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1995

Дочь: Губжева Оксана Альбердовна

Отец ребёнка: Губжев Альберд Беталович

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