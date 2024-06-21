Губжева (Бадракова) Ирина Хаутиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1993
Сын: Губжев Азамат Альбердович
Отец ребёнка: Губжев Альберд Беталович
Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1995
Дочь: Губжева Оксана Альбердовна
Отец ребёнка: Губжев Альберд Беталович