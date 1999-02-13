Шумаева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаева Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1999

Отец: не указан

Мать: Шумаева Елена Ивановна

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