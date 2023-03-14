Пахуцкая (Борановская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахуцкая (Борановская) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борановский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Пахуцкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Пахуцкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половинкина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Пахуцкий Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахуцкий Нектарий Николаевич

Отец ребёнка: Пахуцкий Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахуцкий Николай

Смерть
Неизвестно
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