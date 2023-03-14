Пахуцкая (Борановская) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борановский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Пахуцкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Пахуцкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половинкина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Пахуцкий Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахуцкий Нектарий Николаевич
Отец ребёнка: Пахуцкий Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахуцкий Николай
Смерть
Неизвестно