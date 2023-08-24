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Яков Тимофеевич
Яков Тимофеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1707
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тимофей
Около 1669 г.р.
Мать
Марфа
1682 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец:
Тимофей
Мать:
Марфа
Смерть
Неизвестно
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