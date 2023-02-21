Зворыкина (Русинова) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1845
Дата смерти22.04.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1869
Рождение ребёнка
28.06.1870
Сын: Зворыкин Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1873
Сын: Зворыкин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1876
Сын: Зворыкин Фёдор Анатольевич
Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1879
Сын: Зворыкин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1886
Дочь: Ксения Анатольевна
Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович
Развод
1910
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1932
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбище