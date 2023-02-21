Зворыкина (Русинова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыкина (Русинова) Надежда Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1845

Дата смерти

22.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.1869

Муж: Зворыкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1870

Сын: Зворыкин Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1873

Сын: Зворыкин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1876

Сын: Зворыкин Фёдор Анатольевич

Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Зворыкин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1886

Дочь: Ксения Анатольевна

Отец ребёнка: Зворыкин Анатолий Иванович

Развод
1910

Муж: Зворыкин Анатолий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбище
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