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Смоляр Алексей Ананьевич
Смоляр Алексей Ананьевич
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Место рождения
Анновка
Дата рождения
Около 1913
Пол
Мужской
Отец
Смоляр Ананий Исаакиевич
1886 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец:
Смоляр Ананий Исаакиевич
Мать: не указана
Анновка
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