Смоляр Алексей Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр Алексей Ананьевич

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Место рождения

Анновка

Дата рождения

Около 1913

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Смоляр Ананий Исаакиевич

Мать: не указана

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