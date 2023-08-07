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Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.05.1866

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Михаил Петрович

Мать: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
26.05.1866
Причина смерти: от чахотки