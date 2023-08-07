Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти26.05.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Михаил Петрович
Мать: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
26.05.1866
Причина смерти: от чахотки