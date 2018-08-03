Гордюков Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
Дата смерти03.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1983
Жена: Гордюкова Раиса Петровна
Бракосочетание
05.08.1983
Жена: Гордюкова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордюкова Раиса Петровна
Смерть
03.08.2018