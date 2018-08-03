Гордюков Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордюков Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Дата смерти

03.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.1983

Жена: Гордюкова Раиса Петровна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
05.08.1983

Жена: Гордюкова Раиса Петровна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордюкова Раиса Петровна

Смерть
03.08.2018