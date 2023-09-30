(Молодцова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Молодцова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1970

Отец: Молодцов Владимир

Мать: Молодцова Нина Ивановна

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