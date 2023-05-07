Митрофанова Биксолтан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Биксолтан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Байсолтанка

Отец ребёнка: Андреев Гаврила

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Сверченка

Отец ребёнка: Андреев Гаврила

Рождение ребёнка
1717

Сын: Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Андреев Гаврила

Рождение ребёнка
1729

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Андреев Гаврила

Рождение ребёнка
1735

Сын: Афонка

Отец ребёнка: Андреев Гаврила

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Андреев Гаврила

Смерть
Неизвестно
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