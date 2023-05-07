Митрофанова Биксолтан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Байсолтанка
Отец ребёнка: Андреев Гаврила
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Сверченка
Отец ребёнка: Андреев Гаврила
Рождение ребёнка
1717
Сын: Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Андреев Гаврила
Рождение ребёнка
1729
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Андреев Гаврила
Рождение ребёнка
1735
Сын: Афонка
Отец ребёнка: Андреев Гаврила
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Андреев Гаврила
Смерть
Неизвестно