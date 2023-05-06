Федина Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1974
Рождение ребёнка
20.11.1996
Отец ребёнка: Федин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1996
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.2002
Дочь: Федина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Федин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.2011
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Елизавета
Отец ребёнка: Федин Николай Николаевич