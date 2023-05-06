Федина Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1974

Отец: Балюрко Василий Андреевич

Мать: Балюрко Галина Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1996

Сын: Федин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Федин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.1996

Сын: Федин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.05.2002

Дочь: Федина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Федин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.2011

Сын: Федин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Елизавета

Отец ребёнка: Федин Николай Николаевич

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