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Мальцев Кирилл Александрович
Мальцев Кирилл Александрович
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
08.10.1996
Пол
Мужской
Отец
Мальцев Александр Александрович
1977 г.р.
Мать
Канаева (Березина) Наталья Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1996
Отец:
Мальцев Александр Александрович
Мать:
Канаева Наталья Викторовна
Омск
, город Омск, Омская область
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