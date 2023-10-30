Невядомская (Короновская) Людвика Каэтановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невядомская (Короновская) Людвика Каэтановна

Место рождения

Городище, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Хмельницька область
Бракосочетание
27.04.1930

Муж: Невядомский Иван Александрович

Волковинцы, Хмельницька область
Жених вдовец. Из 6 детей живы четверо, трое на иждивении. Второй брак. Невеста разведена. Из пяти детей живы четверо, двое на иждивении. Третий брак.
Смерть
Неизвестно
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