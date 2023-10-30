Невядомская (Короновская) Людвика Каэтановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1930
Волковинцы, Хмельницька область
Жених вдовец. Из 6 детей живы четверо, трое на иждивении. Второй брак. Невеста разведена. Из пяти детей живы четверо, двое на иждивении. Третий брак.
Смерть
Неизвестно