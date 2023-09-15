(Федоренко (Максименко)) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.?
Дата смерти26.04.1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?
Отец: Маскименко Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.05.1912
Сын: Федоренко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Федоренко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Илья Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Семен Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1967