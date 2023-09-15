(Федоренко (Максименко)) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федоренко (Максименко)) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.?

Дата смерти

26.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?

Отец: Маскименко Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.05.1912

Сын: Федоренко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Федоренко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Илья Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Семен Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Николай Алексеевич

Смерть
26.04.1967
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