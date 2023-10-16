Курналеев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Курналеев Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1901
Сын: Курналеев Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно