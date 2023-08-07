Настасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Яковлевна

Настасья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Платонович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно