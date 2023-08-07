Настасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1866
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Платонович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно