Алхасова Уманият — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхасова Уманият

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залимхан

Отец ребёнка: Шарапутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустам

Отец ребёнка: Шарапутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ислам

Отец ребёнка: Шарапутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапутдин

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