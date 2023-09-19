- Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1903 ст.

Дочь: - Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: - Ксенофонт Ерофеевич

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.163-164 (Рождение №-21ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Ксенофонт Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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