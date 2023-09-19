- Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1903 ст.
Дочь: - Александра Ксенофонтовна
Отец ребёнка: - Ксенофонт Ерофеевич
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.163-164 (Рождение №-21ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно