Холопенкова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопенкова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Холопенков Николай

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Быково, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков Виктор

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холопенков ?

Отец ребёнка: Холопенков Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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