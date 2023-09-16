Холопенкова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Холопенков Николай
Отец ребёнка: Холопенков Михаил
Быково, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Холопенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холопенков Виктор
Отец ребёнка: Холопенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Холопенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Холопенков Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно