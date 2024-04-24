Ткачев Сысой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Сысой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1809 г.р.
1810 г.р.
1814 г.р.
1815 г.р.
1816 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

ШМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ткачев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1809

Сын: Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Нефедий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фитинья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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