Ткачев Сысой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ткачев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1809
Сын: Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Нефедий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фитинья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно