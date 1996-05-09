Расулев Атилла Кадирович
Место рождения
Дата рождения03.09.1916
Дата смерти09.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1941
Место жительства
С 1946 по 1996
Смерть
09.05.1996