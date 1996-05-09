Расулев Атилла Кадирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расулев Атилла Кадирович

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Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

03.09.1916

Дата смерти

09.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1934 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.05.1996
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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