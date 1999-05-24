Марасанов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марасанов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1951

Дата смерти

24.05.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
24.05.1999
http://xn----7sbb6acutmle6l.xn--p1ai/find/?id=500326691
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