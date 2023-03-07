Миронюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Миронюк Григорий Иванович
Мать ребёнка: Миронюк Вера Ананьевна
с.Александровка, Бельский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Миронюк Вера Ананьевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Миронюк Вера Ананьевна
Буянцы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
1918