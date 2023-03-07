Миронюк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронюк Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Миронюк Григорий Иванович

Мать ребёнка: Миронюк Вера Ананьевна

с.Александровка, Бельский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Миронюк Борис Иванович

Мать ребёнка: Миронюк Вера Ананьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Миронюк Евгений Иванович

Мать ребёнка: Миронюк Вера Ананьевна

Буянцы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
1918
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