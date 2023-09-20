Зелянина Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелянина Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Зелянин Михаил

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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